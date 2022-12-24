وحدة تنظيم التأمين تطلق استراتيجيتها الأولى للسنوات الأربع المقبلة

(كونا) – أطلقت وحدة تنظيم التأمين السبت استراتيجيتها الأولى للسنوات الأربع المقبلة (2023-2027) في إطار رؤيتها بعنوان (أيقونة العمل الحكومي في مجال تطوير وتنظيم قطاع التأمين).

وقال رئيس الوحدة محمد العتيبي في بيان صحفي ان الاستراتيجية الجديدة جاءت بالتوافق مع خطة التنمية ورؤية دولة الكويت لعام 2035 وفي ظل الجهود الدائمة التي تقوم بها وحدة تنظيم التأمين وأدائها لكامل المسؤوليات المنوطة بها وحرصها على التحقق من امتثال الكيانات والمنشآت الخاضعة لرقابتها للمتطلبات الاقتصادية والقانونية.

وأضاف العتيبي أن (الوحدة) أصدرت استراتيجية متكاملة للسنوات الأربع المقبلة تستهدف الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية في قطاع التأمين وتعمل على تنفيذ تطلعات رؤية الكويت في المرحلة المقبلة من خلال تطوير وتنظيم مجالات صناعة التأمين في دولة الكويت.

وأوضح أن الاستراتيجية جاءت وفقا لمنهجية التخطيط بعيد المدى ومشاركة مرئيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأجهزة الحكومية لتنمية قطاع التأمين المحلي وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وأكد أن الاستراتيجية التي تم إطلاقها تتضمن أربعة محاور رئيسية وتسعة أهداف استراتيجية و52 مبادرة تسعى إلى تحسين كفاءة بيئة العمل الجاذبة للعاملين والمتعاملين في قطاع التأمين وتعزيز منظومة التحول الرقمي للخدمات المقدمة للقطاع.

وبين أن الاستراتيجية لم تغفل عن تعزيز الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر المحيطة في وحدة تنظيم التأمين وذلك من خلال العمل على ضمان قطاع تأميني آمن وسليم ومستقر يضع الحلول الابتكارية ويرتقي في البنية التحتية الفنية للقطاع.

وفيما يخص العمل على رفع مستوى الالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية قال العتيبي إن الاستراتيجية تشدد على سياسات رقابية رادعة تهدف إلى حماية المؤمن لهم والمستفيدين ورفع مستوى درجة الوعي والثقافة التأمينية للمتعاملين في قطاع التأمين.

وأفاد بأن الاستراتيجية لم تغفل عن “تكويت” وتمكين الشباب في الوظائف وذلك من باب المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق (الوحدة) وتماشيا مع أهداف الدولة التنموية في توفير فرص عمل لتشغيل الكوادر الوطنية إلى سوق العمل المحلي.

وأشار العتيبي إلى أن الاستراتيجية تركز على بناء القدرات المعرفية والفنية من خلال دعم كفاءة الجهات المرخص لها وتنمية الكوادر البشرية الوطنية في مجالات التأمين وتوفير كفاءات بشرية كويتية مؤهلة ورفع مؤشرات تحسين بيئة العمل في صناعة التأمين.

يذكر أن وحدة تنظيم التأمين تأسست وفقا للقانون رقم (125) لسنة 2019 وتقوم بموجبه على تنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.