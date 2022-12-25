مجلس الأمة

أسامة الشاهين يقترح نشر جميع قرارات مجلس الخدمة المدنية

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة

أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه باقتراح برغبة بنشر جميع قرارات مجلس الخدمة المدنية في موقع ديوان الخدمة المدنية الالكتروني، وفي وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للديوان. 

وجاء في نصّ الاقتراح، إنه نظراً لما تم تداوله أخيراً من الكشف عن قرارات تم اتخاذها من قبل مجلس الخدمة المدنية ولم يتم نشرها في موقع ديوان الخدمة المدنية، ما يثير التساؤلات والشكوك حول مشروعية هذه القرارات، وانطلاقاً من تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة والحوكمة التي هي من أهداف وخطة الحكومة، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بنشر جميع قرارات مجلس الخدمة المدنية في موقع ديوان الخدمة المدنية الالكتروني، وفي وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للديوان.

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

العصفور: سأتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق حول قرعة دورة ضباط الجيش

نوفمبر 13, 2022

عالية الخالد: الوفاء الحقيقي لأجدادنا هو أن نحافظ على الدستور من العبث 

نوفمبر 11, 2022

حمد المدلج لتحويل غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى جمعية نفع عام 

منذ 3 أسابيع

صالح الملا: علنية التصويت على مناصب مكتب المجلس تخالف المادة «35»

أكتوبر 17, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى