اقتصاد

«البترول الوطنية» تصدر أول شحنة من وقود الديزل المطور إلى الأسواق الأوروبية

منذ ساعة واحدة
0 1 دقيقة واحدة

(كونا) – أعلنت شركة البترول الوطنية اليوم الأحد، تصدير أول شحنة من وقود الديزل المطور والذي تم إنتاجه بمواصفات خاصة (Winter grade) تلبي متطلبات الأسواق الأوروبية وخصوصا في فصل الشتاء.

وقالت الشركة في بيان صحفي، إن كمية الشحنة بلغت 66 ألف طن وتم تصديرها بالتعاون والتنسيق مع قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية التي يعد نافذة القطاع النفطي الكويتي للتعامل مع الأسواق الخارجية.

وأوضحت أن إنتاج وقود الديزل بمواصفات خاصة تتناسب مع أجواء تلك الأسواق جاء بعد سلسلة من الدراسات والاختبارات التي أجرتها مصفاة ميناء عبدالله التابعة للشركة ونجحت على إثرها في تطوير وتحسين هذه المواصفات مما منح المنتج ميزة نوعية إضافية وقدرة تنافسية أعلى عززت من قدرة الشركة على الوصول لأسواق عالمية جديدة.

وذكرت أن المصفاة قامت بتعديل العوامل التشغيلية لعدد من وحداتها التصنيعية لجعل وقود الديزل مطابقا للمواصفات القياسية العالمية لافتة إلى أن النتائج كانت مشجعة وساهمت في تمكين المصفاة من إنتاج هذاالنوع من الديزل المتوافق مع المعايير البيئية المتطورة والمتميز بجودته العالية.

منذ ساعة واحدة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشرها العام 14.8 نقطة

نوفمبر 20, 2022

استقرار الدولار الأميركي أمام الدينار.. وارتفاع اليورو 

نوفمبر 8, 2022

اعتماد‭ ‬موازنة‭ ‬حكومة‭ ‬دبي‭ ‬للأعوام‭ ‬المالية‭ ‬2023‭-‬2025‭ ‬بإجمالي‭ ‬نفقات‭ ‬205‭ ‬مليارات‭ ‬درهم

منذ أسبوعين

بورصة الكويت توقف التداول على أسهم 4 شركات

نوفمبر 15, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى