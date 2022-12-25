دوليات

الولايات المتحدة تحذر طالبان بعد قرار منع النساء من العمل

منذ 3 ساعات
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(كونا) – حذر وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن من خطر قرار حكومة (طالبان) الافغانية منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية اذ سيعرقل توزيع المساعدات الانسانية وستكون له عواقب وخيمة على الافغان.

وقال بلينكن في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مساء امس السبت ان “هذا القرار سيكون مدمرا للشعب الافغاني اذ يعد دور المرأة مهما في العمليات الانسانية حول العالم”.

وكانت حركة (طالبان) قد اصدرت يوم امس السبت قرارا بمنع عمل النساء في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية وذلك بعد اربعة ايام من منع الفتيات من الدراسة في الجامعة. 

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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