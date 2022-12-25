انهيار ثلجي يتسبب في دفن 10 أشخاص تحته في النمسا في عيد الميلاد

أفادت وكالة الأنباء النمساوية (إيه.بي.إيه) بأن نحو عشرة أشخاص دفنوا في انهيار جليدي في منطقة التزلج الحر ليخ/زورس في غرب النمسا يوم الأحد، مضيفة أنه تم إنقاذ شخص واحد.

وأضافت الوكالة أن الانهيار الجليدي وقع في حوالي الساعة الثالثة مساء (1400 بتوقيت جرينتش) وأنه جرى نشر عدة طائرات هليكوبتر وفرق بحث بعد الحادث مباشرة، وفقاً لـ «يورونيوز».

ونقلت الوكالة عن بلدية ليخ قولها “نفعل كل ما بوسعنا لإنقاذ محبي الرياضات الشتوية”.

وتابعت الوكالة أن نحو 100 يشاركون في البحث، وطلب المنقذون كشافات لتتسنى لهم مواصلة البحث في الظلام.

وتسوق ليخ/زورس لنفسها على أنها “إحدى أفضل مناطق التزلج في العالم” وجزء من مهد رياضة التزلج على جبال الألب.

وذكر موقع المنتجع على الإنترنت أن منطقة التزلج أُغلقت اعتبارا من الساعة الخامسة مساء (1600 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد وسيصدر تحديث بشأن التزلج في الساعة الثامنة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين. ولم يتسن التواصل مع متحدث باسم المنتجع للتعليق.