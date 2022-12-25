بوتين: مستعدون للتفاوض لإنهاء الحرب في أوكرانيا.. لكنهم يرفضون

(رويترز) – قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إن روسيا مستعدة للتفاوض بشأن الحلول المقبولة مع جميع أطراف الصراع في أوكرانيا لكنهم يرفضون.

وأضاف بوتين في مقابلة مع التلفزيون الحكومي: “أعتقد أننا نتصرف في الاتجاه الصحيح، نحن ندافع عن مصالحنا الوطنية ومصالح مواطنينا وشعبنا. وليس لدينا خيار آخر سوى حماية مواطنينا”.

وتابع: “نحن على استعداد للتفاوض مع كل المعنيين حول الحلول المقبولة ، ولكن هذا متروك لهم – لسنا نحن الذين يرفضون التفاوض ، هم كذلك”.

وأضاف بوتين أن روسيا ستكون قادرة على تدمير منظومات باتريوت للدفاع الجوي إذا سلمتها واشنطن لكييف، وذلك عقب أيام من إعلان واشنطن موافقتها على تزويد حليفتها كييف بتلك المنظومات المتطورة للحد من تهديد الطيران الروسي والصواريخ “الخارقة” التي تتفاخر بها موسكو.