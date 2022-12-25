بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 31.2 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 31.2 نقطة ليبلغ مستوى 7178.12 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.43 في المئة.

وتم تداول 88.4 مليون سهم عبر 6007 صفقات نقدية بقيمة 19.3 مليون دينار «نحو 58.4 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 24.01 نقطة ليبلغ مستوى 5547.76 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.43 في المئة من خلال تداول 46.3 مليون سهم عبر 2670 صفقة نقدية بقيمة 5.3 مليون دينار «نحو 16 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 34.7 نقطة ليبلغ مستوى 7974.88 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.43 في المئة من خلال تداول 42.12 مليون سهم عبر 3337 صفقة بقيمة 14 مليون دينار «نحو 42.4 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 46.3 نقطة ليبلغ مستوى 5628.88 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.82 في المئة من خلال تداول 35.8 مليون سهم عبر 1801 صفقة نقدية بقيمة 4.5 مليون دينار «نحو 13.6 مليون دولار».

وكانت شركات «مراكز» و«مواشي» و«صلبوخ» و«بترولية» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«عقارات ك» و«أجيليتي» و«وطني» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «م الأعمال» و«متحدة» و«معادن» و«الرابطة» الأكثر انخفاضاً.