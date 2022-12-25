جنان بوشهري تسأل الشيتان عن تقييم أداء القياديين وأعضاء مجالس الإدارات بالدولة

وجّهت النائب د. جنان بوشهري سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بشأن تقييم أداء جميع القياديين وأعضاء مجلس الإدارات ومجالس الأمناء بالدولة.

ونصّ السؤال على ما يلي:

رفعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مذكرة متضمنة توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بمراجعة وتقييم أداء جميع القياديين وأعضاء مجلس الإدارات ومجالس الأمناء بالدولة، وإنهاء جميع المراسيم والقرارات الصادرة بتشكيل مجالس الإدارات ومجالس الأمناء الحالية كافة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- صورة ضوئية من مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتضمنة إنهاء جميع مجالس الإدارات والأمناء لجميع الجهات والهيئات والمؤسسات التابعة لكل وزير.

2- قرار مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 29/8/2022 في شأن المذكرة أعلاه.

3- هل هناك مجالس إدارات ومجالس أمناء لم تُنهَ مراسيمها حتى تاريخه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بقائمة بهم وأسباب عدم تطبيق القرار عليهم.

4- مجالس الإدارات ومجالس الأمناء التي أُنهيت مراسيمها وفق قرار مجلس الوزراء الصادر بناء على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

5- نص القرار على أن «يتولى الوزراء كافة عند قيامهم بتقديم طلب إنهاء مجالس الإدارات ومجالس الأمناء الحالية كافة أن يقوموا في التوقيت نفسه بتقديم مرئياتهم حول تحديد الأسماء المرشحة لشغل هذه المجالس خلفا للمجالس السابقة»، وعليه يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المرئيات المقدمة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من الوزراء.