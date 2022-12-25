عبيد الوسمي يسأل وزير الداخلية عن مَنْ صدرت لهم «شهادات جنسية» صالحة ليوم الانتخاب فقط

• استفسر إن كان تم التحقيق من شخصيات المتقدمين للحصول على الشهادة بإجراء «البصمة»

• طالب بكشف بأسماء وأعداد مَنْ صدر قرار برفع الإيقاف عنهم خلال الثلاث أيام السابقة للانتخاب

وجّه النائب د. عبيد الوسمي سؤالاً برلمانياً إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بشأن مَنْ صدرت لهم «شهادات إثبات جنسية» صالحة ليوم الانتخاب فقط بتاريخ 29/9/2022.

وجاء في نصّ السؤال:

يرجي تزويدي وإفادتي بالآتي:

1- يرجى تزويدي بكشف بأسماء من صدرت لهم «شهادات إثبات جنسية» الصالحة ليوم الانتخاب فقط بتاريخ 29/9/2022.

2- هل تم التحقيق من شخصيات المتقدمين للحصول على الشهادة بإجراء «البصمة» كما هي الإجراءات المتبعة.

3- كشف بأسماء وأعداد من صدر قرار برفع الإيقاف عنهم خلال الثلاث أيام السابقة عن الانتخاب.

4- يرجى تزويدي بنسخة من قرار تعيين مدير عام الإدارة العامة للجنسية متضمنة تاريخ تعيينه، ومبررات استثنائه من قرارات النقل والندب والتعيين المطبقه وقت صدور القرار.