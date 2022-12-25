اقتصاد

ماسك‬: إخفاء عدد المشاهدات في ‫«تويتر»‬ سيكون اختيارياً 

منذ 20 دقيقة
0 0 أقل من دقيقة

قال رجل الأعمال المالك لـ«تويتر» إيلون ماسك إن إخفاء عدد المشاهدات سيكون اختياريا بالنسبة لمستخدمي التطبيق. 

وستقوم منصة التواصل الاجتماع “تويتر”، بتعديل ميزة عدد المشاهدات التي تم طرحها مؤخراً، مما يسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيلها إذا رغبوا في ذلك، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، في تغريدة رداً على تعليق أحد المستخدمين على التصميم الجديد.

وقال ماسك، مشيراً إلى أن الأداة التي تسمح للأشخاص بمعرفة عدد المرات التي شوهدت فيها تغريدتهم: “سنقوم بترتيب الجماليات وإضافة إعدادات لإيقافها، لكنني أعتقد أن كل شخص تقريباً سيحبها”، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ” .

ويتفاعل الملياردير بنشاط مع اقتراحات المستخدمين حول كيفية تحسين منصة التواصل الاجتماعي منذ استحواذه على 44 مليار دولار.

منذ 20 دقيقة
0 0 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

وزير الطاقة الإماراتي يعلن بدء مراجعة استراتيجية الطاقة في مطلع 2023

أكتوبر 30, 2022

592 مليار دولار.. إجمالي مبيعات الأسلحة عالمياً في 2021

منذ 3 أسابيع

روسيا تُلمح إلى مسؤولية الاستخبارات الأميركية عن حوادث «نورد ستريم»

سبتمبر 29, 2022

السعودية تطرح 5 مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة

سبتمبر 25, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى