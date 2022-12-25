محمد المهّان يسأل وزير التربية عن عدد المدارس والمعلمين والمعلمات في الكويت

وجّه النائب د. محمد المهّان سؤالاً إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، عن عدد المدارس في دولة الكويت، وعدد المعلمين والمعلمات.
ونص السؤال على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم عدد المدارس في دولة الكويت؟ وكم عدد المعلمين والمعلمات وفق كل جنسية وتخصص؟
2- ما التخصصات التي تعاني من عزوف المواطنين عنها؟ وما الأسباب؟
3- ما خطة الوزارة لمعالجة عزوف المواطنين عن بعض التخصصات؟
4- كم بلغت نسبة الإحلال في كل تخصص على حدة في الوظائف الإدارية؟
5- هل يوجد تنسيق من الوزارة مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية في شأن توجيه الطلبة إلى التخصصات النادرة التي تحتاجها الوزارة؟