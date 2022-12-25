اقتصاد

مصر تقرر تحصيل تذاكر القطارات من الأجانب بالدولار واليورو.. الشهر المقبل

منذ 59 دقيقة
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أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير، تعميم تحصيل تذاكر القطارات بالدولار واليورو للأجانب، بداية من الشهر المقبل. 

وأوضح الوزير أنه سيتم منح المواطنين الأجانب فرصة حتى نهاية الشهر الحالي لبدء تطبيق القرارات الجديدة في مصر .

وأشار الوزير إلى أن هناك إقبالا كبيرا على قطارات النوم وحجزها بالدولار واليورو خلال الفترة الأخيرة .

وأضاف أن هناك 1023 شخصًا سددوا قيمة تذاكر القطارات بالعملة الصعبة خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أنه تم التعاون مع أحد البنوك عن طريق الحساب الصفري، لإتاحة الحجز بالدولار واليورو لجميع الأجانب، وأن البنك يقع تحت مراقبة البنك المركزي بشكل دقيق.

وأكد الوزير أن تعامل وزارة النقل المصرية بالدولار يساهم في توفير العملة الصعبة سواء من اليورو أو الدولار، ما يساهم في عدم لجوء السائح لاستبدال الدولار من السوق السوداء، موضحا أن وزارة النقل ستستخدم الحصيلة الأجنبية من تحصيل التذاكر في سداد قيمة التعاقدات للقطارات التي تم الاستعانة بها مؤخرا من الخارج، وأن الوزارة تسعى إلى تخفيف الأعباء المالية وخاصة في العملة الصعبة عن كاهل البنك المركزي المصري .

منذ 59 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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