 أردوغان يعلن اكتشاف احتياطيات غاز جديدة في البحر الأسود

(الأناضول) – أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اكتشاف بلاده احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي في البحر الأسود تقدر بـ58 مليار متر مكعب.

جاء ذلك الإثنين، في خطاب للشعب، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأفاد الرئيس أردوغان أن سفينة التنقيب التركية “فاتح”، اكتشفت احتياطيات جديدة تقدر بـ 58 مليار متر مكعب للغاز الطبيعي، على عمق 3 آلاف و23 مترا تحت مياه البحر الأسود.

وأوضح أن احتياطيات تركيا من الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود زادت 170 مليار متر مكعب، لتبلغ 710 مليارات متر مكعب، مع الاكتشاف الجديد في حقل “تشاي جوما ـ1”.

وذكر الرئيس أردوغان أن القيمة الإجمالية لاحتياطيات الغاز الطبيعي المكتشفة من قبل تركيا في البحر الأسود، تبلغ نحو تريليون دولار وفق الأسعار الحالية.