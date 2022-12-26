مجلس الأمة

أسامة الشاهين يقترح فتح التوظيف في القطاع النفطي لخريجي كلية الدراسات التكنولوجية

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة

أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه باقتراح برغبة بفتح التوظيف في القطاع النفطي للمواطنين خريجي كلية الدراسات التكنولوجية في عدد من التخصصات.

ونصّ الاقتراح على ما يلي:

نظراً لخلو إعلان القطاع النفطي المؤرخ بتاريخ 11/9/2022 من إدراج خريجي كلية الدراسات التكنولوجيا في التخصصات التالية:

دبلوم تكنولوجيا تصنيع، دبلوم قوى محركة، دبلوم آلات كهربائية، دبلوم تبريد وتكييف، دبلوم نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، دبلوم هندسة مدنية، دبلوم إلكترونيات واتصالات، دبلوم هياكل محركات، دبلوم هندسة بحرية، دبلوم هندسة الكمبيوتر، ولإتاحة الفرصة لأصحاب هذه التخصصات للعمل في القطاع النفطي.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

فتح إعلان توظيف في القطاع النفطي للمواطنين خريجي كلية الدراسات التكنولوجية في التخصصات التالية:

«دبلوم تكنولوجيا تصنيع، دبلوم قوى محركة، دبلوم آلات كهربائية، دبلوم تبريد وتكييف، دبلوم نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، دبلوم هندسة مدنية، دبلوم إلكترونيات واتصالات، دبلوم هياكل محركات، دبلوم هندسة بحرية، دبلوم هندسة الكمبيوتر».

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

العصفور: انسحاب «غوستاف روسي» أمر متوقع في ظل منظومة صحية واقتصادية فاشلة

منذ 3 أسابيع

3 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها اليوم الأحد

منذ 3 أسابيع

تصورات الشباب وتطلعاتهم تحظى بأهمية بالغة لدى مرشحي أمة 2022

سبتمبر 25, 2022

5 نواب يقترحون إلغاء وحدة التأمين

نوفمبر 3, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى