أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 102600 منذ بدء الغزو

ذكرت أوكرانيا أن قواتها المسلحة، قتلت منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 فبراير الماضي، حوالي 102600 جندي روسي، بما في ذلك 550 جندياً خلال يوم أمس الأحد فقط.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم» اليوم الإثنين.

وتضمن البيان معلومات تفصيلية عن خسائر القوات الروسية من المعدات العسكرية خلال الفترة ما بين 24 فبراير 2022 و26 ديسمبر 2022.

وأضاف البيان أن الروس تكبدوا أكبر الخسائر في اتجاهات كوبيانسك وأفدييفكا وباخموت.