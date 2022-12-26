دوليات

أوكرانيا ستطلب حرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن 

منذ 43 دقيقة
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(أ ف ب) – صرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن أوكرانيا تعتزم الدعوة الإثنين إلى حرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي.

وقال كوليبا في برنامج تلفزيوني بمناسبة عيد الميلاد “(الاثنين) سنعلن موقفنا رسميا. لدينا سؤال بسيط جدا: هل لروسيا الحق في البقاء عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي وأن تكون (عضوا) في الأمم المتحدة؟”.

وأضاف “لدينا إجابة مقنعة ومنطقية: لا، لا تملك هذا الحق”.

وأشار كوليبا إلى أن مسألة شغل روسيا مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي – مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين – تناقش أساسا في الأوساط الدبلوماسية.

وبعدما أوضح أن هذه المسألة لم تطرح بعد في مؤتمرات صحافية أو بيانات عامة لقادة الدول والحكومات، قال كوليبا إنه “على مستوى أدنى، يتم طرح السؤال بالفعل حول ما يجب أن تصبح روسيا حتى لا تشكل تهديدا للسلام والأمن”.

منذ 43 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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