الجزائر تقرّ زيادة في الرواتب ومعاشات المتقاعدين ومنح البطالة

أعلن مجلس الوزراء الجزائري، عن زيادة تدريجية في الأجور ستصل إلى 47% في 2024 مع رفع معاشات المتقاعدين ومنحة البطالة التي يحصل عليها العاطلون العمل منذ مارس 2022.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن الرئيس عبد المجيد تبون وجَّه بأن تتم «زيادة الرواتب، على مدى السنتين 2023 و2024، ليتراوح مستواها سنوياً ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار، أي بين 31 و58 يورو»، وهو ما يجعل الزيادات «خلال السنوات الثلاث 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47%».

وكذلك تم رفع معاشات المتقاعدين لتتماشى مع الحد الأدنى المضمون للأجور وهو 20 ألف دينار، أي ما يعادل 137 يورو، بحسب البيان الذي أضاف أن منحة البطالة المقدرة حالياً بـ13 ألف دينار، نحو 90 يورو، سترتقع إلى 15 ألف دينار، 102 يورو، مع «تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية» لهم.