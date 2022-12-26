الخنفور لجميع الوزراء: هل انتهيتم من إعداد كشوف المستحقين لصرف بدل الإجازات؟

وجه النائب سعد الخنفور سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء، بشأن انتهاء إعداد كشوف المستحقين لصرف بدل الإجازات.

وجاء نص السؤال كما يلي:

تعهد وزير المالية ووزير الدولة للشوون الاقتصادية والاستثمار في تاريخ 25 أكتوبر 2022 بالاستعجال في صرف بدل الإجازات لموظفي الدولة عقب إقرار الميزانية العامة للدولة، تنفيذا للمرسوم رقم (81) لسنة 2022 بتعديل المادة (41) من المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والذي يتضمن إمكانية استبدال رصيد الإجازات نقديا لموظفي الدولة أثناء الخدمة.

وفي 4 ديسمبر خرج وزير المالية بتصريح صحفي يطالب من خلاله الجهات الحكومية بسرعة إصدار قرار صرف بدل الإجازات، مؤكدا أن المسؤولية الآن تقع على الجهات الحكومية المختلفة في الانتهاء من إعداد كشوف المستحقين وإصدار قرار الصرف، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل انتهيتم من إعداد كشوف المستحقين لصرف بدل الإجازات في الوزارة والجهات التابعة لكم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل صدر قرار بالصرف؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب التأخير؟ وهل توجد عراقيل تؤخر إصدار قرار الصرف للمستحقين؟

2- صورة ضوئية من القرارات واللوائح المنظمة لصرف بدل الإجازات في الوزارة والجهات التابعة لكم. 3- هل استقبلت الوزارة والجهات التابعة لكم أي شكاوى أو تظلمات بخصوص صرف بدل الإجازات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بعددها وإجراءات كل جهة في شأنها.