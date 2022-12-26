الرئيس المصري: حريصون على تعزيز الإنتاج المحلي لتقليص الضغط على الدولار

(كونا) – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين حرص الدولة على تعزيز الإنتاج المحلي الذاتي والسلع الاستراتيجية وتلك التي يتم استيرادها من الخارج “لتقليص الضغط على الدولار الأمريكي”.

جاء ذلك في مداخلة للرئيس السيسي لدى افتتاح مصنعين للغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد للطاقة الثلاثية بمجمع للصناعات الكيماوية بمنطقة “أبو رواش” في (محافظة الجيزة).

وأشار الرئيس السيسي في الوقت ذاته الى التأثير السلبي من جراء جائحة (كورونا) والحرب الروسية – الأوكرانية على مجمل سلاسل الامداد العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية.

ودعا الى التكاتف لمواجهة ارتفاع السلع وتخفيف المعاناة عن المواطنين مؤكدا حرصه على عدم إخفاء أي حقائق تتعلق بالأوضاع الحالية.

ولفت إلى سعي الدولة لإنتاج بعض الصناعات الاستراتيجية كالكلور والغازات الطبية لتوفير الاحتياجات المحلية موضحا ان تحدي انتشار فيروس (كورونا) دفع الى التوجه لإنشاء مصانع لإنتاج هذه الغازات ولمواجهة التطور الطبي خلال السنوات المقبلة.

كما أكد ضرورة العمل على إيجاد حلول “بعيدا عن الموازنة العامة للدولة” وضرورة وجود أوعية ادخارية لدى الوزارات والهيئات المختلفة مشيرا الى ما أثير في الآونة الاخيرة حول إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس لتمويل مشروعات القناة وتطويرها ذاتيا.

وأكد كذلك حرص الدولة على استقرار الأسعار وعدم زيادتها وعدم تحميل المواطنين المزيد من الأعباء لمواجهة ارتفاع الأسعار لافتا الى انه في حال تسعير الكهرباء والمشتقات البترولية بالسعر العالمي ارتفعت الأسعار بشكل كبير.

وكان المدير العام ل”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” اللواء وليد أبو المجد أوضح في كلمة أن “شركة النصر للكيماويات” التي تأسست عام 1972 تعد ركيزة أساسية لخدمة القطاعات الصناعية والزراعية والطبية اعتمادا على كفاءات وخبرات وطنية.