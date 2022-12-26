بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 49.9 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين، على ارتفاع مؤشرها العام 49.9 نقطة ليبلغ مستوى 7228.07 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.7 في المئة.

وتم تداول 112.9 مليون سهم عبر 6479 صفقة نقدية بقيمة 26.9 مليون دينار «نحو 81.5 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 43.8 نقطة ليبلغ مستوى 5591.64 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.79 في المئة من خلال تداول 64.14 مليون سهم عبر 2976 صفقة نقدية بقيمة 6.8 مليون دينار «نحو 20.6 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 53.5 نقطة ليبلغ مستوى 8028.47 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.67 في المئة من خلال تداول 48.8 مليون سهم عبر 3503 صفقات بقيمة 20.1 مليون دينار «نحو 60.9 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 80 نقطة ليبلغ مستوى 5708.88 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.4 في المئة من خلال تداول 51 مليون سهم عبر 2051 صفقة نقدية بقيمة 5.8 مليون دينار «نحو 17.5 مليون دولار».

وكانت شركات «بيت الطاقة» و«حيات كوم» و«تنظيف» و«سنام» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«وطني» و«اجيليتي» و«عقارات ك» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «المعدات» و«الديرة» و«أرجان» و«سنرجي» الأكثر انخفاضاً.