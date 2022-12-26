دوليات

دوي انفجارات في قاعدة إنجلز الجوية الروسية

منذ 4 ساعات
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ذكرت وسائل إعلام أوكرانية وروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، أن دوي انفجارات سُمع في قاعدة إنجلز الجوية الروسية الواقعة على بعد مئات الأميال من الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

ولم يصدر تأكيد رسمي على الفور للانفجارات، بينما قالت وكالة أنباء «أر بي سي» الأوكرانية إن انفجارين وقعا.

وذكر موقع بازا الاخباري الروسي، نقلاً عن سكان محليين، أن صفارات الإنذار انطلقت وسمع دوي انفجار.

وتعرضت القاعدة الجوية الواقعة قرب مدينة ساراتوف على بعد نحو 730 كيلومتراً جنوب شرقي موسكو في الخامس من ديسمبر لما وصفته روسيا بهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على قاعدتين جويتين روسيتين ذلك اليوم.

وقال محللون إن الهجمات المزدوجة وجهت ضربة كبيرة لسمعة موسكو، وأثارت تساؤلات حول سبب فشل دفاعاتها مع تحول الاهتمام إلى استخدام الطائرات المسيرة في الحرب بين البلدين الجارين.

ولم تعلن أوكرانيا مطلقاً مسؤوليتها علنا عن الهجمات داخل روسيا، ولكنها قالت إن مثل هذه الحوادث هي «العاقبة الأخلاقية» للغزو الروسي.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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