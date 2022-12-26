شيخ الأزهر يهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد 

تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بالتهنئة إلى بابا الفاتيكان فرنسيس، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ورئيس أساقفة كانتربري، والإخوة المسيحيين في الشرق والغرب بأعياد الميلاد المجيد.

وقال الدكتور أحمد الطيب في تغريدة على حسابة على تويتر باللغتين العربية والإنجليزية اليوم الأحد: “أهنئ إخوتي وأصدقائي الأعزاء البابا فرنسيس، والبابا تواضروس، ورئيس أساقفة كانتربري د. جاستن ويلبي، وبطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول”.

كما شملت تهنئة شيخ الأزهر، قادة الكنائس، والإخوة المسيحيين في الشرق والغرب بأعياد الميلاد، وقال في تغريدته: “وأدعو الله أن يعلو صوت الأخوَّة والسلام، ويسود الأمان والاستقرار في كل مكان”.

وانطلقت، يوم السبت، الاحتفالات بعيد الميلاد حسب التقويم الغربي بوصول موكب الميلاد من بطريركية اللاتين في باب الخليل بالبلدة القديمة بمدينة القدس، إلى ساحة كنيسة المهد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وسط دعوات إلى السلام والمصالحة.

وكان البابا فرنسيس، حث خلال قداس عشية عيد الميلاد في الفاتيكان، الناس على القيام بالأعمال الجيدة، في فترة عيد الميلاد. وقال البابا فرنسيس: “إن الله لا يحب المظاهر الحسنة فقط، بل الأفعال الملموسة أيضًا، لا تدعوا عيد الميلاد يمر دون أن تفعلوا شيئًا جيدًا”.