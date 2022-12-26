مبارك الطشه يسأل جميع الوزراء عن الوظائف الشاغرة في كل قطاع أو قسم أو إدارة

• استفسر عن أسباب عدم شغل تلك الوظائف والمعوقات والعراقيل التي تحول دون ذلك

وجّه النائب د. مبارك الطشه سؤالاً مشتركاً إلى جميع الوزراء بشأن الوظائف الإشرافية الشاغرة في القطاع الحكومي، ونص السؤال على ما يلي:

تداولت بعض الصحف قبل أيام تقريرا بشأن الوظائف الإشرافية الشاغرة في القطاع الحكومي، وبحسب المتداول، فإن هناك ما يزيد على (1700) منصب إشرافي شاغر في وزارات الدولة والجهات الحكومية التابعة والمستقلة لم تسكن منذ سنوات، موزعة ما بين (رئيس قسم) و (مراقب) و (مدير إدارة) ومن في حكمهم.

واستناداً إلى ما وصف بأنه «تقارير جهات رقابية» ذكرت إن هناك (19) جهة حكومية فقط من أصل (64) جهة أصيلة وتابعة أو مستقلة تبلغ المناصب الإشرافية الشاغرة فيها أكثر من (1000) منصب إشرافي بكل تدرجاتها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كشف مفصّل بعدد الوظائف الشاغرة في كل قطاع أو قسم أو إدارة، والدرجة الوظيفية الشاغرة، وتاريخ شغرها، وهل يشغلها أحد في الوقت الحالي بالندب أو بالإنابة، وتاريخ الشغل بالندب أو الإنابة، وأسباب عدم تثبيتهم حتى الآن؟.

2- ما أسباب عدم شغل تلك الوظائف؟ وما المعوقات والعراقيل التي تحول دون ذلك؟ وهل هناك لجنة أو لجان للترشيح أو للاختيار لشغل الوظائف الإشرافية؟ مع تزويدي بعددها (إن وجدت) وأسماء أعضائها ودرجاتهم ومسمياتهم الوظيفية وسيرهم الذاتية.

3- ما نتائج أعمال لجان الاختيار والترشيح للوظائف الإشرافية؟ يرجى تزويدي بعدد الاجتماعات التي عقدت منذ يناير 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وصورة ضوئية من محاضر اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها في شأن الترشيحات لشغل الوظائف الإشرافية.

4- أشارت الصحف إلى أن من بين أسباب عدم شغل تلك الوظائف الإشرافية عدم توافر الشروط في الموظفين خصوصا في الهيئات حديثة الإنشاء، كما أن بعض الجهات الحكومية لا تهيئ وتدرب موظفيها لتولي المناصب الإشرافية قبل أن تشغر، فضلا عن رفض ديوان الخدمة المدنية المتقدمين في بعض الأحيان لعدم توافر شروط توليهم المنصب، فما مدى صحة ذلك؟ وما نتائج الاختبارات التي أجريت لشغل الوظائف الإشرافية منذ يناير 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما دور إدارات التدريب والتطوير في الوزارة والهيئات التابعة لكم في صقل مهارات وخبرات الموظفين وتأهيلهم لشغل الوظائف الإشرافية؟ وهل هناك برامج تدريبية لتحقيق هذا الهدف؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من تلك البرامج التدريبية والتأهيلية (إن وجدت) وعدد المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية الذين رفض ديوان الخدمة المدنية ترشيحهم خلال العامين الأخيرين، وما الأسباب التي أبداها للرفض؟ مع تزويدي بالكتب الرسمية المتبادلة بهذا الخصوص، لكل حالة من حالات الرفض على حدة.

5- هل أجريت في الوزارة والهيئات والجهات التابعة لكم أي دراسات أو بحوث بشأن نتائج عدم شغل الوظائف الإشرافية وآثارها على مستوى الأداء والإنتاجية وآثار ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؟ يرجى تزويدي بأي دراسة أو بحث بهذا الخصوص (إن وجدت)، وهل سجل ديوان المحاسبة أي ملاحظات أو مخالفات بشأن عدم شغل الوظائف الإشرافية لوقت طويل؟ وما الردود التي قدمتها الوزارة على تلك الملاحظات؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من تقرير ديوان المحاسبة بشأن التوظيف وشغل المناصب الإشرافية والقيادية في الوزارة.

6- هل هناك خطط لشغل الوظائف الإشرافية في الوزارة والهيئات التابعة لكم على المدى القريب؟ مع تزويدي بها (إن وجدت)، وما الإجراءات التي اتُخذت أو ستُتخذ لسد الشواغر؟ وهل هناك برنامج أو جدول زمني لذلك؟ مع تزويدي به (إن وجد).