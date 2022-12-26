دوليات

مقتل 8 على الأقل في الفلبين والأمطار والفيضانات تفسد احتفالات عيد الميلاد 

منذ 3 ساعات
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أفادت السلطات الفلبينية اليوم الاثنين بوقوع ثمانية قتلى على الأقل معظمهم بسبب ‏الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في الأقاليم الجنوبية، والتي أفسدت على ‏آلاف المواطنين احتفالهم بعيد الميلاد وأجبرتهم على إجلاء منازلهم.‏

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي فرق الإنقاذ وهي تساعد ‏المواطنين للخروج من مياه ترتفع حتى مستوى الصدر سببها يومان من الأمطار ‏التي تراوحت شدتها من معتدلة إلى غزيرة في وسط الفلبين وجنوبها، وفقاً لـ «CNBC عربية».

وفي أحدث نشرة للمجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، أفاد المجلس ‏بوجود ثماني وفيات، مات خمسة منهم غرقا، بينما فُقد 19. ومن بين الوفيات ستة ‏لاقوا حتفهم في إقليم ميساميس أوكسيدنتال الجبلي الساحلي.‏

وأظهرت بيانات من وزارة الرعاية الاجتماعي اليوم الاثنين أن 46 ألف شخص ‏تقريبا يحتمون في مراكز الإجلاء.‏

وقالت إستيلا تالاروك، وهي من سكان ميساميس أوكسيدنتال، لمحطة ‏دي.زد.آر.إتش الإذاعية “نحتاج إلى الطعام. جرفت الفيضانات منازلنا وحيواناتنا. ‏لم يبق شيء، ولا حتى ملابسنا”.‏

 

 

وتشهد الفلبين، وهي أرخبيل يتألف من أكثر من 7600 جزيرة، في المتوسط 20 ‏إعصارا مداريا سنويا. وتأثرت الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا أيضا بظروف ‏الطقس السيئة مثل الأمطار الموسمية التي تسبب انهيارات أرضية وفيضانات مميتة ‏وتدمر المحاصيل.‏

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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