مجلس الأمة

3 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها اليوم

منذ ساعتين
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تعقد 3 لجان اجتماعاتها اليوم الإثنين لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها .

وتعقد لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا لمناقشة ما يلي:

1- الحساب الختامي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن السنة المالية 2021/2022.

2- مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص السنوي والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2022.

3- مناقشة المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الواردة في تقريره الختامي عما أسفرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2022.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية ووزارة الأوقاف وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية.

وتجتمع لجنة الموارد البشرية للاطلاع على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتحديد الأولويات منها.

وتناقش لجنة غير محددي الجنسية مجموعة من الاقتراحات بقوانين.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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