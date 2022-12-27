أبوالغيط يؤكد استعداد الجامعة لمساعدة ليبيا في العملية السياسية

(كونا) – أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط اليوم الثلاثاء استعداد الجامعة لمساعدة ودعم ليبيا في كل مسعى «جاد ومخلص» يهدف إلى توحيد كلمة الليبيين والمضي قدما في العملية السياسية.

وذكرت الجامعة في بيان لها ان ذلك جاء خلال لقاء ابو الغيط مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي لتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات التي تشهدها الساحة الليبية.

وقال ابو الغيط أن «الجامعة العربية مستمرة في العمل لكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة ليبيا وإنهاء الوجود العسكري الاجنبي ودمج الميليشيات باعتبارها المدخل الأهم لاستعادة الاستقرار في هذا البلد العربي».

وأضاف ان «الجامعة تدعم كل ما يفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية المنتظرة من قطاع عريض من الشعب والتي تتيح تجديد شرعية المؤسسات وإحلال الاستقرار الدائم في ليبيا».

من جانبه استعرض المنفي وفق البيان تطورات الوضع في ليبيا ورؤيته لأولويات الحل في المرحلة الحالية والقائمة على المسارات السياسية والدستورية والاقتصادية مؤكدا أن «مشروع المصالحة الذي يتبناه المجلس الرئاسي شامل وطويل الأمد».