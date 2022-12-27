إلغاء آلاف الرحلات الجوية مع استمرار الطقس السيء في الولايات المتحدة 

جاءت شركة ‏Southwest Airlines‏ على رأس شركات الطيران الأميركية التي ‏ألغت رحلاتها اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تبذل شركات الطيران الاقتصادي ‏قصارى جهدها لتجاوز طقس الشتاء القارس الذي أفسد خطط العطلات بالنسبة ‏للكثيرين.‏

وانخفضت أسهم شركة ‏Southwest Airlines‏ التي يقع مقرها في دالاس بنسبة ‏‎3.4%‎‏ عند 34.90 دولار قبل بدء عمليات التداول بعد أن ألغت الشركة 2503 ‏رحلات اعتباراً من الساعة 5.50 صباحا بالتوقيت الشرقي اليوم الثلاثاء و2474 ‏رحلة أخرى كانت مقررة غدا الأربعاء، وفقاً لموقع فلايت أوير لتتبع حركة ‏الطائرات، وفقاً لـ «CNBC عربية».

وتجتاح عاصفة جوية قادمة من القطب الشمالي وأخرى شتوية قوية يطلق عليها ‏اسم “إليوت” معظم أنحاء الولايات المتحدة منذ عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت ‏عطلة عيد الميلاد، مما أجبر شركة ‏Southwest Airlines‏ على إلغاء أكثر من ‏‏12 ألف رحلة طيران منذ يوم الجمعة الماضي.‏

كما ألغت شركات طيران أخرى رحلاتها، وإن كان ذلك على نطاق أقل‏‎ ‎بكثير.‏

وقالت هيلان بيكر، المحللة لدى شركة كوين، في مذكرة “نتوقع أن تتأثر ‏Southwest Airlines‏ بشدة (جراء العاصفة) لأنها كانت أسوأ مما تخيلته الشركة ‏ومن المحتمل أن يتضاءل حجم أرباحها بصورة أكبر مقارنة بالخسائر الناجمة عن ‏أي عاصفة عادية أخرى”.‏

وقالت ‏Southwest Airlines‏ أمس الاثنين إنها قررت مواصلة العمل ولكن مع ‏تخفيض عدد رحلاتها بما يقترب من الثلث “خلال الأيام العديدة المقبلة”.‏