إلغاء آلاف الرحلات الجوية مع استمرار الطقس السيء في الولايات المتحدة 

جاءت شركة Southwest Airlines على رأس شركات الطيران الأميركية التي ألغت رحلاتها اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تبذل شركات الطيران الاقتصادي قصارى جهدها لتجاوز طقس الشتاء القارس الذي أفسد خطط العطلات بالنسبة للكثيرين.
وانخفضت أسهم شركة Southwest Airlines التي يقع مقرها في دالاس بنسبة 3.4% عند 34.90 دولار قبل بدء عمليات التداول بعد أن ألغت الشركة 2503 رحلات اعتباراً من الساعة 5.50 صباحا بالتوقيت الشرقي اليوم الثلاثاء و2474 رحلة أخرى كانت مقررة غدا الأربعاء، وفقاً لموقع فلايت أوير لتتبع حركة الطائرات، وفقاً لـ «CNBC عربية».
وتجتاح عاصفة جوية قادمة من القطب الشمالي وأخرى شتوية قوية يطلق عليها اسم “إليوت” معظم أنحاء الولايات المتحدة منذ عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت عطلة عيد الميلاد، مما أجبر شركة Southwest Airlines على إلغاء أكثر من 12 ألف رحلة طيران منذ يوم الجمعة الماضي.
كما ألغت شركات طيران أخرى رحلاتها، وإن كان ذلك على نطاق أقل بكثير.
وقالت هيلان بيكر، المحللة لدى شركة كوين، في مذكرة “نتوقع أن تتأثر Southwest Airlines بشدة (جراء العاصفة) لأنها كانت أسوأ مما تخيلته الشركة ومن المحتمل أن يتضاءل حجم أرباحها بصورة أكبر مقارنة بالخسائر الناجمة عن أي عاصفة عادية أخرى”.
وقالت Southwest Airlines أمس الاثنين إنها قررت مواصلة العمل ولكن مع تخفيض عدد رحلاتها بما يقترب من الثلث “خلال الأيام العديدة المقبلة”.