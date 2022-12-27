ارتفاع عرض النقد 1.2 % إلى 38.2 مليار دينار في نوفمبر على أساس شهري

• ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت إلى 1.7 مليار دينار

• إجمالي موجودات البنوك المحلية سجل 84 مليار دينار

(كونا) – أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نحو 1.2 في المئة بنوفمبر الماضي على أساس شهري ليبلغ 38.2 مليار دينار كويتي (نحو 126 مليار دولار أميركي).

وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت 1.3 في المئة في نوفمبر الماضي لتبلغ 34.8 مليار دينار (نحو 114.8 مليار دولار).

وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت 0.1 في المئة لتبلغ 1.7 مليار دينار (نحو 5.6 مليار دولار) في حين انخفض اجمالي ارصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات (المركزي) بنسبة 2.3 في المئة ليسجل 3.6 مليار دينار (نحو 11.8 مليار دولار).

وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع 0.5 في المئة ليسجل 84 مليار دينار (نحو 277 مليار دولار) في حين ارتفع صافي الموجودات الاجنبية لدى البنوك المحلية 2.7 في المئة الى 10.4 مليار دينار (نحو 34 مليار دولار).

وذكرت أن الودائع لاجل لدى (المركزي) هبطت في نوفمبر الماضي بنحو 55.3 في المئة لتبلغ 1.2 مليار دينار (نحو 3.9 مليار دولار) في حين ارتفعت ارصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنحو 0.5 في المئة الى 52.3 مليار دينار (نحو 172.5 مليار دولار).

وبينت أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام وحد ارتفاع الى 4.5 في المئة في نوفمبر الماضي في حين هبط تمويل الواردات الكويتية 49 في المئة الى 581 مليون دينار (نحو 1.9 مليار دولار) فيما انخفض متوسط سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار في نوفمبر بنسبة 0.5 في المئة الى 308.5 فلس.

ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم العمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الاشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية او ودائع تحت الطلب بينما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع اضافة الى النقود الجارية حسابات ودائع لاجل وحسابات التوفير.