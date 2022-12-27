دوليات

بوتين يحظر تصدير النفط الروسي إلى الدول التي فرضت سقفاً للأسعار

منذ 4 ساعات
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صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، على مرسوم للتدابير الخاصة فيما يتعلق بتوريد النفط ومشتقاته للدول التي وضعت سقفا لأسعار النفط.

ويحظر مرسوم التدابير الخاصة فيما يتعلق بسقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية مثل هذه الإمدادات إلى الدول والكيانات القانونية إذا كان سقف السعر محددًا في العقود، وفقاً لـ «سبوتنيك».

وجاء في المرسوم الذي نشر على موقع البوابة القانونية: “يُحظر توريد النفط الروسي والمنتجات النفطية للكيانات القانونية والأفراد عند وجود شرط في عقود التوريد ينص بصورة مباشرة أو غير مباشرة على استخدام آلية تحديد حد أقصى للسعر، ويسري الحظر على جميع مراحل التوريد حتى المشتري النهائي”.

الحظر المفروض على إمدادات النفط تحت سقف السعر يدخل حيز التنفيذ في 1 فبراير 2023، ويسري حتى 1 يوليو 2023، وأما الحظر على المشتقات فيحدد موعده مجلس الوزراء.

وذكر المرسوم: “يجوز للرئيس الروسي منح إذن خاص لتوريد النفط والمنتجات النفطية المحظورة بموجب سقف السعر”.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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