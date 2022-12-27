بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 52.40 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء، على ارتفاع مؤشرها العام 52.40 نقطة ليبلغ مستوى 7280.47 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.72 في المئة.

وتم تداول 123.5 مليون سهم عبر 6817 صفقة نقدية بقيمة 28.4 مليون دينار «نحو 86 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 12.3 نقطة ليبلغ مستوى 5603.99 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.22 في المئة من خلال تداول 73.10 مليون سهم عبر 2891 صفقة نقدية بقيمة 8.7 مليون دينار «نحو 26.3 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 68.40 نقطة ليبلغ مستوى 8096.87 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.85 في المئة من خلال تداول 50.4 مليون سهم عبر 3926 صفقات بقيمة 19.6 مليون دينار «نحو 59.3 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 23.3 نقطة ليبلغ مستوى 5732.27 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.41 في المئة من خلال تداول 65.13 مليون سهم عبر 2097 صفقة نقدية بقيمة 7.8 مليون دينار «نحو 23.6 مليون دولار».

وكانت شركات «أرجان» و«المعدات» و«سنرجي» و«الديرة» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«أجيليتي» و«وطني» و«مشاريع» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «ورقية» و«ثريا» و«كميفك» و«السور» الأكثر انخفاضاً.