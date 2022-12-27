شمس يقترح إنشاء أفرع متكاملة للمجلس الطبي العام بالمناطق الصحية

أعلن النائب هاني شمس عن تقدمه باقتراح برغبة طالب فيه بإنشاء أفرع متكاملة للمجلس الطبي العام في جميع المحافظات.

وقال في مقدمة اقتراحه إن المجلس الطبي العام في منطقة الصباح الصحية يختص في الكشف على المرشحين لشغل الوظائف العامة بالدولة ومؤسساتها العامة، والكشف الطبي على المرشحين للبعثات الدراسية، والكشف الطبي على الحالات المحالة إلى المجلس من الجهات الحكومية لها، وتقدير اللياقة الصحية للموظفين بالحكومة للاستمرار الخدمة من عدمه.

ونظراً لما يعانيه المواطنون من الازدحام الشديد، والانتظار لمواعيد طويلة الأجل لعرض طلبات على المجلس الطبي العام في منطقة الصباح الصحية، فقد أصبح لزاماً على الدولة تخفيف الضغط والتسهيل على المواطنين، وإيجاد حلول ناجعة من بينها إنشاء أفرع أخرى للمجلس الطبي العام والميكنة المواعيد إلكترونياً.

لذا فإنني أتقدّم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

نصّ الاقتراح

إنشاء أفرع متكاملة للمجلس الطبي العام في جميع المحافظات بالمناطق الصحية لتخفيف الازدحام على المجلس الطبي الوحيد الموجود في منطقة الصباح الطبية التخصصية، والعمل بأسرع ما يمكن على ميكنة مواعيد الخدمات والفحص الطبي إلكترونياً.