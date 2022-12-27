لافروف: سياسة الغرب تنذر بمواجهة مسلحة بين القوى النووية

صرَّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن سياسة الغرب التي تستهدف احتواء روسيا خطيرة للغاية؛ مشيراً إلى أنها تنطوي على مخاطر الانزلاق إلى صدام مسلح مباشر بين القوى النووية، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وقال لافروف: «التكهنات غير المسؤولة بأن روسيا على وشك استخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا، يتم إطلاقها باستمرار في الغرب»، حسب قناة «آر تي» الروسية.

وأشار لافروف إلى أن موسكو كررت مراراً، أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية «ويجب ألا يتم إطلاق العنان لها أبداً».

وأضاف أن السياسيين الغربيين يعملون على شحذ الخطاب بشأن هذه القضية، وهم الذين يجب أن يُسألوا عما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر في عام 2023.

وقال: «إننا نلاحظ بقلق بالغ الحملة الدعائية في الولايات المتحدة والغرب بشكل عام حول موضوع الأسلحة النووية».

ويشير المسؤولون الغربيون الذين يناقشون إمكانية استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، إلى «بعض تصريحات القيادة السياسية لروسيا»، وخلص لافروف إلى القول: «في الواقع لم تكن هناك تصريحات روسية من هذا القبيل».

وقال لافروف لوكالة «تاس» الحكومية للأنباء، في تصريحات نُشرت أمس (الاثنين) إن الولايات المتحدة وأصدقاءها في حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى أوكرانيا، يريدون هزيمة روسيا «في ميدان المعركة» من أجل تدميرها.

وأضاف: «تصرفات الدول الغربية كلها، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الواقع تحت سيطرتها، تؤكد أن الأزمة الأوكرانية ذات طبيعة عالمية».

ومضى يقول: «ليس سراً أن الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة وحلفائها بحلف شمال الأطلسي هو هزيمة روسيا في ميدان المعركة، كوسيلة لإضعاف بلدنا بدرجة كبيرة أو حتى تدميرها».