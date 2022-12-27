اقتصاد

لبنان يخفض سعر الليرة للحد من هبوطها في السوق الموازية 

منذ ساعة واحدة
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أعلن مصرف لبنان المركزي، الثلاثاء، عن خفض حاد لقيمة الليرة إلى 38 ألف ليرة للدولار على منصته للصرافة (صيرفة)، في محاولة لتخفيف انخفاض العملة إلى مستويات قياسية في السوق الموازية.

وقال البنك في بيان: “يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر صيرفة (عند) 38 ألف ليرة للدولار ويمكن للأفراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات.. وذلك حتى إشعار آخر”.

وبلغ سعر الليرة في منصة صيرفة 31200 للدولار يوم 23 ديسمبر، آخر يوم تداول، وفقا لما ذكرت وكالة رويتر.

وجرى تداولها بأكثر من 47 ألف ليرة للدولار في السوق الموازية وفي مكاتب الصرافة اليوم الثلاثاء.

وقال البنك المركزي في بيان إن تخفيض قيمة الليرة خلال فترة الأعياد يرجع إلى “عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود”.

وفي مايو2021، أطلق مصرف لبنان منصة “صيرفة”، لإتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وتحديداً الدولار، بسعر يحدده العرض والطلب، على أن يقوم المصرف بالتدخّل عند اللزوم.

وفي 25 أكتوبر، أعلن مصرف لبنان المركزي تعليق شراء الدولار عبر منصة صيرفة حتى إشعار آخر، والإبقاء على البيع.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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