محمد المهّان يسأل عن الخدمات والبنية التحتية في مناطق السكن الخاص بمنطقة صباح السالم

وجّه النائب محمد المهّان سؤال برلماني إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، بشأن الخدمات والمرافق والبنية التحتية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء في مناطق السكن الخاص في القطعتين 4 و7 في منطقة صباح السالم.

ونصّ السؤال على مايلي:

يعاني المواطنون من أزمة إسكانية طاحنة نتيجة عدم استكمال البنية التحتية اللازمة لبناء منازل المواطنين – وتحديداً في مناطق السكن الخاص التي تخص المواطنين بصورة مباشرة – ما أدى إلى تكبدهم لخسائر فادحة ناتجة عن فارق تكاليف البناء التي تضاعفت على مر السنين، فضلاً عن اضطرارهم لاستقطاع جزء كبير من دخلهم الشهري لسداد إيجارات المنازل المستأجرة من قبلهم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل وفرتم جميع الخدمات والمرافق والبنية التحتية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء – في مناطق السكن الخاص – القطعتين 4 و7 في منطقة صباح السالم؟

2- هل أصدرت الوزارة موافقات على استخراج تراخيص البناء – في مناطق السكن الخاص – في القطعتين 4 و7 من منطقة صباح السالم بشرط تقديم المواطنين راغبي البناء بكتاب تعهد بعدم المطالبة بتوفير الخدمات والمرافق والبنية التحتية؟

3- ما خطة الوزارة في إيصال وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة لأصحاب المنازل التي ستُبنى بناءً على التعهد المذكور أعلاه ؟ وما الجدول الزمني لإيصال تلك الخدمات واستكمال البنية التحتية والمرافق بمناطق السكن الخاص في القطعتين 4 و7 من منطقة صباح السالم؟

4- ما معوقات توفير وإيصال الخدمات والبنية التحتية في مناطق السكن الخاص في القطعتين 4 و7 في منطقة صباح السالم؟ وهل هناك أي مبانٍ مخالفة تعيق استكمال توفير وإيصال الخدمات والمرافق والبنية التحتية في مناطق السكن الخاص في القطعتين سالفتي الذكر؟

5- هل خاطبت الوزارة الجهات الحكومية لإزالة أي معوقات -إن وجدت – لاستكمال البنية التحتية غير المكتملة في مناطق السكن الخاص في القطعتين 4، 7 في منطقة صباح السالم؟ يرجى موافاتي بصورة ضوئية من تلك المكاتبات (إن وجدت) وكذلك صورة ضوئية من ردود الجهات الحكومية عليها ، وهل اجتمعتم بتلك الجهات أم اكتفيتم بالمكاتبات من دون المبادرة بعقد اجتماعات لتحقيق النتيجة المرجوة تنفيذاً لخطط الدولة في دعم المواطنين لتوفير مسكن ؟ كما يرجى إفادتي عن تاريخ آخر اجتماع عُقد في هذا الصدد.

6- هل استكملت البنية التحتية اللازمة للخدمات في المناطق الاستثمارية في منطقة صباح السالم؟