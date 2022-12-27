اقتصاد

مصر تصدر أول شحنة مشغولات ذهبية من دون «الـ1%» للأسواق السعودية

منذ ساعتين
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أعلن رئيس الشعبة العامة للذهب و المجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، هاني ميلاد جيد، عن إتمام أول شحنة تصديرية لمشغولات ذهبية مصرية للأسواق السعودية معفاة من رسم التثمين. 

وأشار جيد في بيان نشرته صفحة الشعبة على فيسبوك، إلى أن رسم التثمين الذي كان يقدر بواحد في المئة من قيمة المشغولات الذهبية التي يتم تصديرها، «لطالما اعتبر عائقا أمام تصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية»، وفقاً لـ «الحرة».

وبحسب جيد، فقد صدر قرار من وزارة التموين و التجارة الداخلية بوضع استثناءات لإعفاء المشغولات الذهبية من هذه الرسوم بداية الشهر الجاري. 

وأوضح جيد أن شحنة المشغولات الذهبية التي سيتم تصديرها للأسواق السعودية هي من عيار21، مشيرا إلى أن قرار اعفاء صادرات المشغولات الذهبية من رسم التثمين كان له اثرا مباشرا على عودة المشغولات الذهبية المصرية للمنافسة في الأسواق الدولية. 

ونقلت صحف مصرية عن رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إيهاب واصف، الثلاثاء، أن رسم التثمين على الصادرات، كان قد أدى إلى ضعف تنافسية المشغولات الذهبية المصرية بالأسواق العالمية، ودفع العاملين بالقطاع لتصدير الذهب كمادة خام دون تحقيق قيمة مضافة وهو ما أفقد البلاد معه لإيرادات دولارية.

وتوقع واصف أن قرار إزالة رسم التثمين، سيدفع إلى زيادة إيرادات الدولة السنوية من تصدير المشغولات الذهبية إلى نحو 4 مليارات دولار خلال فترة قصيرة.

وبحسب ما نقلت صحيفة «المال» عن تقارير البنك المركزي المصري، فإن مصر صدرت مشغولات ذهبية العام المالي الماضي بـ1.2 مليار دولار، مقارنة بملياري دولار في العام السابق و2.78 مليار دولار عام 2019/2020. 

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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