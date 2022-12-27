مصر واليابان توقعان الشريحة الثانية لتمويل انمائي ميسر بقيمة 301 مليون دولار

(كونا) – وقعت مصر مع اليابان اليوم الثلاثاء الشريحة الثانية من التمويل الانمائي الميسر بقيمة 41 مليار ين ياباني (حوالي 301 مليون دولار امريكي) لتنفيذ المرحلة الاولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وذكرت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان ان التمويل وقعه من جانب الحكومة المصرية وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ووزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير ومن الجانب الياباني سفير اليابان في مصر اوكا هيروشي وكبير ممثلي مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) في مصر شينو ماساو.

ونقل البيان عن المشاط تأكيدها أهمية مشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى حيث يربط قلب القاهرة بمنطقتين رئيستين وهما (أهرامات الجيزة) و(المتحف المصري الكبير) ما ينعش حركة السياحة ويدعم خطة الحكومة لربط أرجاء مصر.

وأوضحت أن قطاع النقل يعد أحد المحاور المهمة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء من خلال برنامج (نوفي+) الذي يتضمن مشروعات قطاع النقل اضافة الى شريك تنمية رئيس وهو بنك الاستثمار الأوروبي من أجل دعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيا (ان دي سي اس) عبر تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة.

وذكر البيان أنه بتوقيع التمويل الإنمائي الجديد لمشروع مترو الأنفاق فإن محفظة التمويلات الإنمائية مع الجانب الياباني تقترب من ثلاثة مليارات دولار وتتنوع في العديد من المجالات التنموية من بينها النقل المستدام والتعليم والبحث العلمي والتأمين الصحي الشامل والطاقة والكهرباء والبيئة.