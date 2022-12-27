4 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها اليوم 

تعقد 4 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الثلاثاء لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتصوّت لجنة حماية الأموال العامة على تقرير نزاهة، وتقرير قضايا المال العام، وتناقش عددا من الاقتراحات بقوانين.

وتناقش لجنة شؤون ذوي الإعاقة مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تناقش الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعددها (12) اقتراحا بقانون والمحال بعضها بصفة الاستعجال، بحضور المختصين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

وتبحث لجنة الإسكان والعقار الاقتراح بقانون بتنظيم الوكالات العقارية والاقتراحين بقانونين بشأن مكافحة احتكار أراضي الفضاء، كما تناقش التعديلات المقدمة من السادة الأعضاء بشأن تعديل قانون بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصادياً على الأراضي المملوكة للدولة، بحضور ممثلين عن وزارة العدل والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة التجارة والصناعة.

وتستكمل لجنة التحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر مناقشة التحقيق في العقدين، إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال.