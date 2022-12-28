أسامة الشاهين يقترح تقديم نشرة يومية للتوعية المرورية

أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه باقتراح برغبة بقيام إذاعة الكويت بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بتقديم نشرة يومية للتوعية المرورية والتنبيه واقتراح طرق بديلة، وذلك في ساعات الذروة المرورية.

ونصّ الاقتراح على ما يلي:

لتوعية مستخدمي الطرق وتنبيههم لتفادي مواقع الاختناقات المرورية، والازدحام في ساعات الذروة المروية، وعند وجود حوادث، وفي حال أعمال صيانة لأحد الطرق، لتوجيههم لاتباع أسهل الطرق المؤدية للأماكن المختلفة، ولضمان إيصال التنبيهات المرورية والإرشادات في أسرع وقت ممكن.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

قيام إذاعة دولة الكويت بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بتقديم إذاعة مرورية يومية للتوعية المرورية والتنبيه عن الاختناقات المرورية واقتراح طرق بديلة، وذلك في ساعات الذروة المرورية.