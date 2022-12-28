اقتصاد

الدولار الأميركي واليورو يستقران أمام الدينار

منذ ساعتين
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(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 0.306 كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 0.325 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 0.52 في المئة لمستوى 0.368 دينار في حين ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.16 في المئة لمستوى 0.329 دينار واستقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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