السعودية تحبط تهريب 29 طناً من القات خلال الشهر الجاري

أعلنت السعودية، الأربعاء، ضبط 29.2 طن من القات خلال الشهر الجاري، كانت معدة للتهريب عبر حدودها الجنوبية من اليمن، والشمالية من الأردن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي العقيد، مسفر القريني، قوله إنّ “الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير (جنوب) وتبوك (شمال) أحبطت محاولات تهريب 29.2 طن من نبات القات المخدر وطن و766 كلغ من مادة الحشيش المخدرة”.

وأوضح القريني أنّ قواته ضبطت هذه المواد المخدرة بين 3-24 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى ضبط 361 متهما من مهربيها، بينهم 23 سعوديا و261 يمنيا و70 إثيوبيا.