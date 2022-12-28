الولايات المتحدة تنظر فرض إجراءات وقائية متعلقة بـ «كورونا» على الوافدين من الصين

(كونا) – قالت شبكة (سي ان ان) الإخبارية الأمريكية إن واشنطن تنظر بتطبيق اجراءات وقائية من فيروس (كورونا) على المسافرين الوافدين من الصين التي تشهد موجة قياسية من تفشي الفيروس.

ونقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن اسمه توقعه بأن يتم اتخاذ قرار بشأن فرض متطلبات متعلقة بالخضوع لاختبار الإصابة بالفيروس على الوافدين من الصين «قريبا» نظرا إلى «الافتقار إلى البيانات الشفافة» من قبل بكين.

وقال المسؤول الأمريكي «هناك مخاوف متزايدة في المجتمع الدولي بشأن طفرات (كورونا المستجد-كوفيد 19) المستمرة في الصين ونقص البيانات الشفافة بما في ذلك بيانات التسلسل الجيني الفيروسي التي يتم الإبلاغ عنها من قبل جمهورية الصين الشعبية».

وأضاف «بدون هذه البيانات أصبح من الصعب بشكل متزايد على مسؤولي الصحة العامة التأكد من أنهم سيكونون قادرين على تحديد أي متغيرات جديدة محتملة واتخاذ تدابير فورية للحد من الانتشار».