بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 27.12 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 27.12 نقطة ليبلغ مستوى 7307.59 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.37 في المئة.

وتم تداول 121.6 مليون سهم عبر 7018 صفقة نقدية بقيمة 29.2 مليون دينار «نحو 88.4 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4.4 نقطة ليبلغ مستوى 5599.56 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.08 في المئة من خلال تداول 80.2 مليون سهم عبر 3093 صفقة نقدية بقيمة 7.9 مليون دينار «نحو 23.9 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 39.3 نقطة ليبلغ مستوى 8136.19 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.49 في المئة من خلال تداول 41.3 مليون سهم عبر 3925 صفقات بقيمة 21.2 مليون دينار «نحو 64.2 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 12.7 نقطة ليبلغ مستوى 5745.06 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.22 في المئة من خلال تداول 56.10 مليون سهم عبر 2022 صفقة نقدية بقيمة 6.6 مليون دينار «نحو 19.9 مليون دولار».

وكانت شركات «جياد» و«اكتتاب» و«أصول» و«منازل» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«أجيليتي» و«وطني» و«زين» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «التعمير» و«تنظيف» و«صلبوخ» و«مدار» الأكثر انخفاضاً.