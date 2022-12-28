تدهور الحالة الصحية لبابا الفاتيكان السابق بنديتو الـ16 

(كونا) – أعلن بابا الفاتيكان فرنسيس اليوم الأربعاء تدهور الحال الصحية للبابا السابق بنديتو ال16 البالغ من العمر حوالي 95 عاما.

وقال البابا فرنسيس في ختام موعظة الأربعاء الأخيرة للعام الحالي “أود أن أطلب منكم جميعا التوجه بدعاء خاص من أجل البابا بنديتو فهو مريض جدا”.

من جانبه قال مدير الصحافة في الفاتيكان ماتيو بروني “فيما يتعلق بالحالة الصحية للبابا الفخري بنديتو يمكنني التأكيد أنه في الساعات القليلة الماضية حصل تدهور بسبب التقدم العمر”.

وأوضح ان الأطباء يتابعون الحال الصحية للبابا السابق مشيرا الى قيام البابا فرانشيسكو بعيادة سلفه البابا السادس عشر.

وكان البابا بنديتو تنحى عن رئاسة الكنيسة الكاثوليكية الأكبر في العالم في عام 2013 بعد ثماني سنوات قضاها في هذا المنصب وذلك في سابقة نادرة لم يشهدها الفاتيكان على مر التاريخ.