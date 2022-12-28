جنان بوشهري تسأل عن التمديد الزمني للمقاول الرئيسي لمشروع مبنى الركاب «T2» 

وجّهت النائب د. جنان بوشهري سؤالاً إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز في شأن مبنى الركاب T2.

ونصّ السؤال على الآتي:

عرضت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني سليمان بوقماز خلال مرافعتها في جلسة مناقشة الاستجواب لها من النائب حمدان العازمي عدداً من المستندات.

وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل أصدر أمر التمديد الزمني من وزارة الأشغال للمقاول الرئيسي لمشروع مبنى الركاب T2 ؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من أمر التمديد الصادر ، وإذا كانت الإجابة النفي يرجى توضيح الأسباب، مع بيان كيفية التعامل مع غرامات التأخير اليومية المفروضة على المقاول.

2- بيان فيما إذا كان الاعتماد الصادر للمقاول هو عبارة عن استبدال الطبقة العلوية من أرضيات مبنى الركاب T2 من الإسفلت المصقول حسب العقد في أرضيات بلاط تيرازو أم هو عبارة عن تغيير في نظام الأرضيات بشكل كامل؟

3- عُرض جدول يبين عروض الأسعار المقدمة من 3 شركات لتوريد وتركيب بلاط تيرازو في مبنى الركاب الجديد T2، وعليه يرجى التأكيد بأنه التزمتم بالتعاقد مع الشركة صاحبة أقل الأسعار مع تقديم ما يثبت ذلك، كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الموافقة المبدئية الصادرة من وكيل الوزارة على أرضيات بلاط التيرازو حسب إفادتكم المقدمة في الاستجواب، وصورة ضوئية من الدراسة التي تثبت عدم تأثر تمرير الخدمات في أرضيات مبنى الركاب وعدم تأثر كفاءة الأرضيات بسبب هذا التغيير حسب إفادتكم في الاستجواب.