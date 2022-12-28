حمد المدلج يسأل وزيرة الشؤون عن رفض هيئة ذوي الإعاقة طلبات المتقدمين لها

وجّه النائب حمد المدلج سؤالاً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، بشأن أسباب رفض الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أغلب طلبات المتقدمين لها.

ونصّ السؤال على الآتي:

بخصوص توجه الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى رفض أغلب طلبات المتقدمين لها سواء أكانوا من المستحقين أم من غير المستحقين مما ألجأهم للقضاء، وقد تحصل معظمهم على أحكام بأحقيتهم وصحة طلباتهم، وكذلك ألغت الهيئة ملفات عدة لديها من دون توضيح أسباب الإلغاء ومن دون محاسبة من تسبب بتسجيل أشخاص غير مستحقين في الهيئة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- عدد الأحكام القضائية الصادرة لصالح المستحقين بإلزام الهيئة بتسجيلهم بعد رفض طلبات تسجيلهم من الهيئة سابقا، مع تزويدي بأسمائهم، وهل صدرت لصالحهم أحكام نهائية بالتعويض؟ إذا كانت الإجابة نعم فيرجى تزويدي بإجمالي المبالغ المحكوم بها لصالحهم، وهل حاسبت الهيئة المتسببين بذلك الخطأ؟

2- عدد الملفات الملغاة للأشخاص غير المستحقين في الهيئة مع تزويدي بسبب الإلغاء.

3- هل سجلت بعض الملفات لأشخاص غير مستحقين بسبب أخطاء من بعض موظفي الهيئة أو من أعضاء اللجنة الطبية؟

4- كم المبالغ التي صرفتها الهيئة للأشخاص غير المستحقين؟ وما الإجراءات التي اتخذتها لاسترداد المبالغ كونها أموالا عامة؟