اقتصاد

صادرات الغاز المصري ترتفع إلى 8 ملايين طن في 2022.. والإيرادات تقفز 171%

منذ ساعة واحدة
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ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 14% خلال عام 2022 لتصل إلى 8 ملايين طن مقارنة مع سبعة ملايين طن في 2021.

وقالت وزارة البترول المصرية إن إيرادات تصدير الغاز قفزت بنحو 171% خلال 2022 لتصل إلى 8.4 مليار دولار مقارنة مع نحو 3.5 مليار دولار العام الماضي، بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وأوضح بيان لوزارة البترول المصرية، بأن إجمالي إنتاج مصر من الثروة البترولية خلال عام 2022 بلغ 79.5 مليون طن خلال 2022 بواقع من بينها نحو 50.6 مليون طن من الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن 

وأضاف بأن عام 2022 شهد تحقيق 53 كشفاً جديداً للنفط والغاز بواقع 42 كشفاً بترولياً و11 كشفاً غازياً، في الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط ودلتا النيل إضافة إلى تحقيق كشف جديد للغاز في منطقة نرجس البحرية بالبحر المتوسط  والتي تستثمر فيها شركة شيفرون العالمية.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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