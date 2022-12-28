صادرات النفط الكويتي لليابان تتراجع بنسبة 1.2 في المئة

(كونا) – أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الأربعاء، تراجعاً في صادرات النفط الكويتي إلى اليابان في نوفمبر الماضي بنسبة 1.2 في المئة للشهر الثالث على التوالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل الى 7.26 مليون برميل أو (242 ألف برميل يومياً).

وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أوّلي أن دولة الكويت باعتبارها ثالث اكبر مزود للنفط لليابان، قدمت في الشهر الماضي نسبة 9.4 في المئة من اجمالي وارداتها من النفط الخام مقارنة بنسبة 8.7 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت ان اجمالي واردات اليابان من النفط الخام انخفض في نوفمبر الماضي بنسبة 8.1 في المئة على اساس سنوي الى 2.58 مليون برميل يومياً بانخفاض للمرة الاولى في الشهر الـ16.

ولفتت الوكالة الى ان شحنات من الشرق الأوسط شكلت 95.4 في المئة من الاجمالي مرتفعة بنسبة 3.7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا للبيانات عادت دولة الامارات العربية المتحدة الى صدارة قائمة مزودي اليابان بالنفط اذ ارتفعت الواردات منها بنسبة 0.8 في المئة عن العام السابق لتصل الى 1.07 مليون برميل يوميا تليها المملكة العربية السعودية بشحنات بلغت 937 الف برميل يومياً منخفضة بنسبة 13 في المئة.

واحتلت قطر المرتبة الرابعة بـ 130 الف برميل يوميا والاكوادور في المرتبة الخامسة بشحناتها البالغة 69 الف برميل يوميا على التوالي.

وتعد اليابان ثالث اكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة.