فائض الميزان التجاري لقطر يسجل 26.2 مليار ريال في نوفمبر 2022

ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 6.7% على أساس سنوي إلى 26.2 مليار ريال وفق بيانات جهاز التخطيط و الإحصاء القطري.

و دعم ارتفاع الفائض التجاري الشهر الماضي زياة قيمة الصادارت بنسبة 8.1% وصولاً إلى 37.1 مليار ريال، مقابل ارتفع قيمة الواردات السلعية بنسبة 11.7% متجاوزة 10.9 مليار ريال .

واحتلت الصين صدارة دول المقصد لصادرات قطر الشهر المنصرم بقيمة 7 مليارات ريال، بينما جاءت الولايات المتحدة الأميركية في صدارة دول المنشأ بقيمة 2 مليار ريال وبنسبة 18.5% من إجمالي قيمة الواردات السلعية للدولة الخليجية.