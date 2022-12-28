«واتساب» توقف تطبيقها عن ملايين المستخدمين نهاية 2022

قالت شركة «واتساب» اليوم الأربعاء، إنها ستوقف تطبيقها عن العمل لدى الملايين من مستخدمي أنواع من الهواتف الذكية تشمل 49 طرازاً مختلفاً اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وأضافت الشركة في بيان، أنه نظراً إلى إطلاقها إصدارات جديدة ومحدثة من الهواتف الذكية كل عام، فإن الأجهزة القديمة لن تدعم تطبيق “واتساب” بعد الآن، وفقاً لرؤساء الشركة المملوكة لـ”ميتا”.

وقال متحدث باسم الشركة: “لمواكبة أحدث التطورات في التكنولوجيا، نتوقف بشكل روتيني عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم لتوجيه مواردنا لدعم أحدث الأنظمة”.

وأضاف: “إذا توقفنا عن دعم نظام التشغيل الخاص بك، فسيتم إخطارك وتذكيرك عدة مرات لترقية جهازك لمواصلة استخدام واتساب”.

وبحسب البيان، من المنتظر أن يتوقف التطبيق، الذي يملك أكثر من مليوني مستخدم، عن العمل في الطرازات القديمة من هواتف عدد من العلامات التجارية الشهيرة، وضمن ذلك “أبل” و”سامسونغ” و”هواوي”، بداية من 31 ديسمبر.

ولفت إلى أن “واتساب” لن يكون متاحاً في 49 هاتفاً ذكياً، حيث لاحظ المطورون أن هذه الأجهزة قد لا تتيح أحدث تحديثات الأمان اللازمة لتشغيل الخدمة.

وتابع البيان: “مع ذلك، هذا لا يعني أن واتساب سيتوقف عن العمل تماماً على الأجهزة القديمة، بل لن يقوم المطورون بإصدار تحديثات منتظمة بعد الآن. وهذا يعني أن الأخطاء أو المشكلات الأخرى، التي تظهر على هذه الأجهزة، لن يتم إصلاحها بعد الآن”.

وقال: “الأجهزة والبرامج تتغير كثيراً، لذلك نقوم بانتظام بمراجعة أنظمة التشغيل التي ندعمها ونقوم بإجراء التحديثات”.

وأشار إلى أن “هذه الأجهزة قد لا تحتوي أيضاً على آخر تحديثات الأمان، أو قد تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل واتساب. ولاختيار ما نتوقف عن دعمه، نقوم كل عام، مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، بالنظر في الأجهزة والبرامج الأقدم والتي ما يزال يستخدمها أقل عدد من الأشخاص”.

ووفق البيان فإن المستخدمين قد يتمكنون من تحديث نظام التشغيل على هواتفهم القديمة والاستمرار في استخدام “واتساب” كالمعتاد، ولكن بالنسبة للأجهزة القديمة جداً، بحيث لا يمكن تحديثها إلى أنظمة تشغيل جديدة، سيحتاجون إلى شراء هاتف جديد.

وتوصي شركة “واتساب” في بيانها، بأن يكون لدى مستخدمي “أبل” نظام iOS 9 وما فوق، بينما يتطلب أندرويد تثبيت الإصدار 4.3 والإصدارات الأحدث، للاستمرار في تلقي الدعم، مؤكدةً أنه بعد 31 ديسمبر، لن تعمل أي هواتف بها برامج أقدم من تلك الهواتف بشكل موثوق.