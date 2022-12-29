أسعار النفط تواصل تراجعها.. وخام «برنت» يتداول دون 83 دولاراً

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات الخميس، في ظل مخاوف من أن الارتفاع السريع في انتشار الوباء في الصين مع التخلي عن سياسة «صفر كوفيد» قد يؤدي إلى تزايد حالات الإصابة بالفيروس حول العالم.

وأظهرت تقديرات معهد البترول الأميركي تراجع مخزونات الخام بمقدار 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بنسبة 0.52% أو 43 سنتًا إلى 82.83 دولاراً للبرميل، في تمام الساعة 08:45 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم فبراير بنسبة 0.77% أو 61 سنتًا عند 78.35 دولاراً للبرميل، متجهة نحو تسجيل خسارة فصلية.